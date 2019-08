Beide Füße eines 56-jährigen Arbeiters hat eine Frau in Pforzheim mit ihrem Auto überrollt. Offenbar übersah die 37-Jährige in einer Kurve den Mann, der sich während seiner Arbeiten auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants gekniet hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 56-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Er hatte die Straße laut Polizei nicht abgesichert. Was genau er am Mittwoch auf dem Boden gemacht hatte, ist nicht bekannt.

Mitteilung der Polizei