Australier Starc gewinnt Hochsprung-Meeting in Eberstadt

Am Samstag sollte eine bestellte Torte in einer Bäckerei abgeholt werden. Was die Kundin an der bestellten besonderen Ausführung störte, konnte nach Angaben der Polizei bisher nicht geklärt werden. Jedenfalls kam es zum Streit.

Dieser eskalierte und die Kundin schleuderte die Torte hinter die Theke. Die Kundin, die in Begleitung ihres Mannes im Laden war, ging dann auch körperlich gegen die Mitarbeiterin vor und ohrfeigte sie.

Die Kundin, die aus Nordrhein-Westfalen stammt, wurde angezeigt.