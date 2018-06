Ausstellung zeigt Tulpenbücher aus dem Karlsruher Schloss

Die Badische Landesbibliothek dokumentiert in einer Ausstellung die besondere Bedeutung der Tulpenkultur in Karlsruhe. Die am Mittwoch beginnenden Schau zum 300. Stadtgeburtstag präsentiert zum ersten Mal die vier erhaltenen Tulpenbücher des Markgrafen Karl III. Wilhelm von Baden-Durlach (1679-1738) - die anderen 16 wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Mit der Eröffnung der Ausstellung wird auch die Digitalisierung dieser Werke abgeschlossen: Die Blumenbilder können nun im Internet betrachtet werden.

Ausstellung