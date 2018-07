Stuttgart (dpa/lsw) - Was das Gehirn mit Übergewicht zu tun hat oder wie moderne Prothesen helfen können, zeigt jetzt ein schwimmendes Science-Center. Am Donnerstag legte ein umgebautes Binnenfrachtschiff mit dem Namen „MS Wissenschaft“ in Stuttgart an und startete damit seine Tour durch Deutschland. Im Rahmen des Wissenschaftsjahrs „Forschung für unsere Gesundheit“ wollen das Bundesforschungsministerium und die Initiative „Wissenschaft im Dialog“ mit der mobilen Ausstellung Schülern und Familien Einblicke in die aktuelle Medizin bieten. Bis zum 22. Mai läuft die Stuttgarter Ausstellung. Das Schiff macht in insgesamt 35 Städten Halt. Letzte Station ist Berlin, wo die Tour am 29. September endet.

