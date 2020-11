Aussage von Wirtschaftsministerin im Untersuchungsausschuss

Das Haushaltsvolumen des Bodenseekreises steigt 2021 auf die Rekordsumme von 347 Millionen Euro. Landrat Lothar Wölfle und Finanzdezernent Uwe Hermanns haben in der Kreistagssitzung am Mittwoch in Ettenkirch einen ausgeglichenen Entwurf eingebracht und vorgestellt, was im Zuge der Corona-Pandemie auch den staatlichen Hilfspaketen zu verdanken ist. 21,7 Millionen Euro will der Kreistag 2021 investieren. Der Hebesatz für die Kreisumlage soll unverändert bei 30,8 Prozent bleiben.