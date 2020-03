Wegen der Coronavirus-Pandemie und nach dem zweiten Virustoten in Baden-Württemberg schränken Land und Kommunen das gesellschaftliche und öffentliche Leben im Südwesten weiter drastisch ein. Von Dienstag an sind alle Schulen, Kitas und Kindergärten geschlossen. Sie sollen erst nach den Osterferien wieder öffnen, entschied das Kabinett am Freitag in Stuttgart. Für Alten- und Pflegeheime sowie für Krankenhäuser gilt ein weitgehendes Besuchsverbot. Außerdem würden öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern in geschlossenen Räumen untersagt, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann an.

Die baden-württembergische Landesregierung beschloss die Maßnahme am Freitag bei einer Sondersitzung des Kabinetts. Die Stadt Stuttgart erließ zudem ein Verbot für den Betrieb von Bars und Clus, Bädern und Museen.

Schüler werden nach Angaben von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) keinen Nachteil wegen der Schulschließungen erleiden. Alle anstehenden Abschlussprüfungen werde man gewährleisten, sagte Eisenmann. Man werde sich deshalb mit den Schulen verständigen. „Die Schülerinnen und Schüler werden keinen Nachteil erleiden“, sagte die Ministerin. Am Montag finde der Schulbetrieb noch regulär statt, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Dann werde man die Schüler informieren und etwa Hausaufgaben besprechen für die Kinder bis nach den Osterferien. Eisenmann sprach von einem „Kraftakt“ für Land und Gesellschaft.

In Baden-Württemberg besuchen derzeit rund 1,5 Millionen Schüler allgemeinbildende oder berufliche Schulen. Rund 444 000 Kinder wurden 2019 in Kindertageseinrichtungen betreut. Mehrere andere Bundesländer hatten bereits angekündigt, landesweit alle Schulen und Kindertagesstätten bis Ostern zu schließen, Bayern untersagte zudem den Besuch in den Heimen.

Nach dem zweiten Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg bezeichnete Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) das Vorgehen gegen das Virus als eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe von höchster Dringlichkeit“. Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben des Landkreises Esslingen um einen 80-jährigen Rheumapatienten aus Wendlingen mit weiteren Vorerkrankungen. Zuvor war ein 67 Jahre alter Mann in Remshalden gestorben, der ebenfalls das Virus in sich trug.

Lucha rief dazu auf, in dieser Notsituation die sozialen Kontakte deutlich einzuschränken und Großeltern nicht für die Kinderbetreuung einzuplanen. Das oberste Ziel müsse es sein, den Anstieg der Infektionen zu verlangsamen und das Gesundheitssystem zu entlasten, bis es einen Impfstoff gebe. Außerdem müssten ältere Menschen geschützt werden.

Zunehmend wird versucht, auch mögliche Infektionen aus dem Ausland zu verhindern. Baden-Württemberg will die Grenze zu Frankreich wegen des grassierenden Coronavirus strenger überwachen. „Es gehört jetzt auch dazu, dass wir dort, wo es notwendig ist, den internationalen Grenzverkehr stärker kontrollieren“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag. „Insbesondere an der Grenze zu Frankreich werden die Bundespolizei und die Landespolizei Baden-Württemberg die Grenzkontrollen verstärkt intensivieren.“ Es werde Einschränkungen im Grenzverkehr geben - das sei eine „zwingend notwendige Maßnahme“.

Auch die Bahn zieht Konsequenzen für den internationalen Schienenverkehr nach Italien. Die regelmäßig fahrenden EuroCity-Express-Züge (ECE) von Frankfurt am Main durch Baden-Württemberg über Offenburg und Freiburg nach Basel und Mailand fallen von sofort an aus, teilte die Deutsche Bahn mit. Direktverbindungen nach Italien seien nun nicht mehr möglich. Die Bahn reagiere damit auf entsprechende Anordnungen der Behörden. Diese gelten voraussichtlich bis zum 3. April. Italien ist Coronavirus-Risikogebiet.

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie aufzufangen, sollen betroffene Unternehmen in Baden-Württemberg so schnell wie möglich umfassende Hilfe bekommen. „Insbesondere braucht es jetzt rasch eine schlagkräftige Kombination aus Kurzarbeitergeld, bewährten Liquiditätshilfen und zinslosen Steuerstundungen“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) nach einem Treffen mit den Spitzen von Arbeitgebern und Gewerkschaften, Kammern und Verbänden und der Arbeitsagentur. Es gelte, sich einer drohenden Welle von Insolvenzen entgegenzustellen, betonte sie.

Die Schulschließungen treffen nicht nur Eltern, die sich um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen, sondern auch die Arbeitgeber schwer. Aus Sicht des Elternbeirates ist das Land darauf absolut nicht vorbereitet. „Wir haben keine Möglichkeiten, auf digitale Bildungsangebote auszuweichen, weil wir nach wie vor in der Steinzeit sind“, sagte der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Carsten Rees, der Deutschen Presse-Agentur vor der Kabinettssitzung. Rees wies auf die Lage von Schülern hin, die mitten in Prüfungsvorbereitungen steckten, etwa aufs Abitur lernen. Der Elternbeirat erwarte umfassende Antworten von der Regierung.

Nach Ansicht der Gymnasiallehrer hätte der Beschluss deutlich früher kommen müssen. „Das Bewusstsein für den Ernst der Lage ist bei der Landesregierung erst langsam gereift“, sagte Ralf Scholl, der Vorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg. Die Schulen hätten zu lange für sich und unterschiedlich entschieden. Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung seien dringend nötig, damit sich in den kommenden Wochen in Baden-Württemberg nicht Zehntausende infizierten.

Kultusministerin Eisenmann hatte sich bislang gegen pauschale Schulschließungen ausgesprochen und die Forderung des Philologenverbands nach einer präventiven Schließung aller Schulen als „unverantwortlich“ bezeichnet.