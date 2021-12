Ausgebüxtes Känguru im Ortenaukreis unterwegs

Ein entlaufenes Känguru hat die Polizei im Ortenaukreis auf den Plan gerufen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatte eine Anwohnerin der Gemeinde Seebach das Beuteltier auf einer Wiese entdeckt.

Nachdem der Besitzer des markanten Tiers ermittelt wurde, sei er zum Einsatzort gekommen und habe das Känguru mit einem „beherzten Hechtsprung“ eingefangen. Dann habe er das erschöpfe Tier am Dienstag wohlbehalten zurück in sein Gehege auf einem Erlebnishof in der Umgebung gebracht.

© dpa-infocom, dpa:211229-99-535796/3

Mitteilung