Ausgebüxte Kamele auf Bundesstraße sorgen für Polizeieinsatz

Von Schwäbische Zeitung

Am späten Nachmittag des „Schmotzingen” Donnerstag ist es um kurz nach 16 Uhr in einer öffentlichen Toilette in der Kaufhausgasse in Villingen durch einen Träger eines „Narrenhäses” zu einer Belästigung eines achtjährigen Mädchens, vermutlich mit sexuellem Hintergrund gekommen.

Der unerkannte Täter, Träger eines sogenannten „Weißnarr”-Kostüms, höchstwahrscheinlich eines Villinger „Stachi”-Kostüms mit Maske, konnte unerkannt flüchten, wie die Polizei Tuttlingen am Freitagabend mitteilte.