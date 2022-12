Ausfälle und Verspätungen auf zwischen Ulm und Stuttgart

Auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Ulm ist es am Mittwoch zu Beeinträchtigungen gekommen. Wegen eines Notarzteinsatzes war die Strecke zwischen Plochingen und Esslingen am Mittag gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Vom frühen Nachmittag an verkehrten wieder alle Züge. Es sei aber zunächst noch mit Verspätungen zu rechnen, sagte eine Sprecherin. Zuvor waren Züge von Plochingen Richtung Ulm, Tübingen und Stuttgart sowie mehrere Halte ausgefallen.

