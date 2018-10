Auseinandersetzung zwischen zwei Männern endet blutig

Ein 18 Jahre alter Mann sitzt nach einer blutigen Auseinandersetzung im Gefängnis. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stritten sich in Biberach am Freitag zwei Bewohner. Dabei soll der 18-jährige mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Krankenwagen brachte den 37-Jährigen in eine Klinik. Der Täter flüchtete zunächst, wurde aber gefasst und am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. Das Opfer ist laut Polizei inzwischen außer Lebensgefahr.

