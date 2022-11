Mehrere Verletzte bei schwerer Auseinandersetzung in Nürtinger Studentenwohnheim

Mehrere Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in einem Wohnheim für Studierende in Nürtingen im Landkreis Esslingen verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher sagte, kam es am frühen Samstagmorgen gegen zwei Uhr zu der folgenschweren Streitigkeit in dem Wohnheim.

Dabei geriet ein 19-Jähriger mit drei Heimbewohnern aneinander. Der polizeibekannte 19-jährige Deutsche soll im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer auf die drei Personen eingestochen haben.

19-jähriges Opfer in Lebensgefahr

Im Anschluss an die Tat flüchtete er nach Angaben der Polizei in Begleitung eines 22-jährigen Bekannten aus dem Studentenwohnheim.

Zeugen der Gewalttat nahmen aber die Verfolgung auf und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Beide Männer wurden vorläufig in Gewahrsam genommen.

Die drei Opfer im Alter von 19, 22 und 26 Jahren mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung am Tatort in eine Klinik gebracht werden. Nach Angaben der Polizei schwebt der 19-Jährige möglicherweise in Lebensgefahr.

Die weitere polizeilichen und kriminaltechnischen Ermittlungen dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart soll der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Begleiter befindet sich hingegen wieder auf freiem Fuß.