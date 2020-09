Nachdem in der vergangenen Woche im Kinderhaus Wiggenhausen ein Kind positiv auf das Coronavirus SarsCoV-2 getestet worden war, gibt’s gleich zu Beginn des neuen Schuljahrs auch einen Fall in einer Häfler Schule. Wie die Stadt mitteilt, ist am Mittwoch ein Schüler der Gemeinschaftsschule Schreienesch positiv getestet worden. Er selbst und einige Mitschüler befinden sich mittlerweile in Quarantäne.

Gesundheitsamt und Schule seien über das positive Testergebnis unmittelbar informiert worden, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.