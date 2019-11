Auseinandersetzung bei Protesten gegen AfD-Veranstaltung

Bei Protesten gegen eine Veranstaltung der AfD in Albstadt (Zollernalbkreis) ist es am Samstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es sei jedoch ein Auto eines Gastredners beschädigt worden. Einige Demonstranten hätten versucht, den Zugang zur Versammlungshalle zu blockieren. Wegen der Aktion hätten Besucher einer Kirche das Gebäude nach dem Gottesdienst vorübergehend nicht verlassen können.

