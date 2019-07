Die Konjunktur im baden-württembergischen Handwerk verliert einer Umfrage zufolge etwas an Schwung. Im zweiten Quartal beurteilten 76 Prozent der Betriebe die allgemeine Geschäftslage als gut, im Vorjahresquartal waren es noch 78 Prozent. Die guten Einschätzungen zeigten, dass der private Konsum noch immer ein Zugpferd der Konjunktur sei, teilte der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) am Donnerstag in Stuttgart mit. Dies sei allerdings kein Selbstläufer. Die Politik dürfe den Konsum nicht mit unmäßigen Verboten und Steuern einschränken. Die leichte Abkühlung habe aber keine Auswirkungen auf das nun laufende Quartal. 72 Prozent der Betriebe ging von einer stabilen Entwicklung aus.

Konjunkturberichte