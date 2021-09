Ausbau der Autobahn 8 zwischen Hohenstadt und Ulm fertig

Die Autobahn 8 zwischen Hohenstadt und Ulm-Nord wird erstmalig vom Wochenende an dreispurig in jede Richtung befahrbar sein. Sechs Wochen früher als geplant solle der vierte und somit letzte Bauabschnitt auf einer Länge von 2,3 Kilometern zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Ulm-Nord für den Verkehr freigegeben werden, teilte die Autobahn GmbH am Freitag in Stuttgart mit. Es seien noch Restarbeiten notwendig. Deshalb erfolge die offizielle Verkehrsfreigabe im November. Insgesamt erfolgte der gesamte Ausbau über eine Länge von 23 Kilometern.

