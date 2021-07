Ausbau der A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen startet

Immer noch ist in allen Gesprächen die Erleichterung spürbar, dass beim Einsturz des Senglinger Stegs niemand verletzt wurde, so wenn Bürgermeisterin Elisabeth Kugel sagt: „Zum Glück gab es keinen Personenschaden. Nicht auszudenken, wenn Kinder auf der Brücke gewesen wären.“ Zugleich richtet sich der Blick nach vorn – bei der Gemeinde darauf, wie die Fußgängerbrücke über die Bundesstraße schnellstmöglich ersetzt werden kann, bei den Schülern und Eltern, wie sie in der Zwischenzeit die gefahrlose Querung der stark befahrenen B30 gewährleisten ...