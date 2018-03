Es hätte heute Abend in Bregenz das öffentliche Comeback von Franz-Peter Tebartz-van Elst werden sollen, aber jetzt hat er abgesagt. Für die einen ist er der Protz-Bischof: Ein Mann wie eine brennende Fackel, die man in das strohbedeckte katholische Kirchenschiff wirft, in dem ohnehin schon die Funken diverser Skandale fliegen. Andere sehen in ihm vor allem ein beispielloses Medienopfer, das zwar Fehltritte begangen hat, aber im Verhältnis zu seiner Verantwortung über jedes vernünftige Maß hinaus zum Sündenbock gemacht wird. Seit seinem Rücktritt im März 2014 jedenfalls ist der 55-Jährige abgetaucht – er harrt seitdem in Regensburg einer neuen Aufgabe, die ihm Papst Franziskus zuteilen wird.

Umso eigentümlicher liest sich die Einladung des sogenannten „Mittwoch-Stammtischs im Zeigerle“, die vergangene Woche ihren Weg in die Redaktion Lindau fand. Der erste öffentliche Auftritt seit dem Rücktritt. Ausgerechnet im Vorarlbergischen Bregenz, ausgerechnet auf Einladung eines Stammtischs, ausgerechnet in einem Wirtshaus. Auf der ersten Seite der Einladung prangt das bischöfliche Wappen von Limburg, das spätestens seit seinem Rückzug vom Amt mit Tebartz-van Elst nichts mehr zu tun hat. Im Innenteil preist der Mittwoch-Stammtisch den Vortrag unter dem Titel „Die katholische Kirche in einer sich verändernden Gesellschaft“ an. Für die Moderation des Abends war der stellvertretende Chefredakteur der „Vorarlberger Nachrichten“, Andreas Feiertag, vorgesehen.

Und wer sind diese Leute vom Stammtisch? Das ist nach eigener Angabe eine „lockere Gemeinschaft aus Journalisten, Grafikern, Künstlern, Bankern, IT-Spezialisten, Anwälten, Gastronomen und Unternehmern, die den echten Freuden des Lebens nicht abhold ist“. Der Stammtisch ist bislang in lokalen Bregenzer Medien mit Berichten über ausgiebige Abendessen aufgefallen. Oder mit Spendenübergaben. Einige einflussreiche Persönlichkeiten gehören dem Stammtisch an, darunter auch Harald Pfarrmaier, der bis zu seiner Pensionierung im Vorjahr Pressereferent im Vorarlberger Landtag war.

Sein Urteil über den Limburger Skandal: „Bei näherem Hinsehen und Studium verschiedenster Quellen mussten wir feststellen, dass doch etliche der Vorwürfe überzogen waren. Natürlich gab es auch persönliches Fehlverhalten. Wir maßen uns hier jedoch kein Urteil an und goutieren die Feststellung von Tebartz-van Elst, dass er aus heutiger Sicht einiges anders machen würde.“

Darüber hinaus gibt Pfarrmaier unumwunden zu, dass die Wahl auf den ehemaligen Bischof aufgrund seiner Prominenz fiel. Ein Honorar habe Tebartz-van Elst für seinen Vortrag nicht verlangt, aber darauf gedrungen, dass der Fall Limburg im Rahmen seines Besuchs vollständig ausgeklammert bleibt. Bislang standen keine größeren Namen auf der Gästeliste des Stammtischs, auch eine besonders enge Bindung zur katholischen Kirche lässt sich aus den Presseberichten nicht ableiten. Eigenartig mutet es an, dass der Stammtisch nichts weiter als eine simple E-Mail – geschrieben von Harald Pfarrmaier am 18. Oktober 2013 – an den damaligen Limburger Bischof gerichtet haben will, acht Tage bevor Papst Franziskus Tebartz-van Elst beurlaubt hat. Höchstens die prompte Zusage des Bischofs mutet inmitten der Limburger Krise noch eigenartiger an. Nach der Meldung auf den Internetseiten der „Schwäbischen Zeitung“ über den bevorstehenden Besuch in Bregenz wird schnell die nationale Presse auf den geplanten Vortrag von Tebartz-van Elst aufmerksam.

Protz und Prunk

Im Internet beschimpfen Nutzer sozialer Netzwerke den Kirchenmann: „Der soll ins Dschungelcamp, da wäre er gut aufgehoben“, sagt eine Stimme. „Sitzt der eigentlich nicht im Knast?“, fragt eine andere. Es dauert nicht lange, bis die „Bild“-Zeitung und andere Boulevard-Blätter das Thema mit Begriffen wie Protz und Prunk wieder so sehr aufwühlen, dass die Pressesprecherin von Tebartz-van Elst, Eva Demmerle, am Dienstagnachmittag die Notbremse zieht: „Nun hat es sich gezeigt, dass die Wirkung der geplanten Veranstaltung mit Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst doch größer ist als angenommen. Aufgrund der unerwarteten und spürbaren Aufregung und der Übertreibungen, die annehmen lassen, dass die Veranstaltung nicht in ausgewogener Weise durchgeführt werden kann, wird dies weder für den Bischof noch für den Veranstalter angemessen sein. Ich habe daher dem Bischof persönlich geraten, den Termin derzeit nicht wahrzunehmen und einen späteren Zeitpunkt ins Auge zu fassen. Der Bischof ist dieser Empfehlung gefolgt.“

Spott und Mitleid

Postwendend erntet der Bischof auch dafür gehässige Kommentare im Internet: „Der Mann scheint ja nach wie vor kein Unrechtsbewusstsein zu haben, denn nicht er, sondern seine Pressesprecherin hat den Auftritt abgesagt. Ich frage mich, wann der endlich aus dem Verkehr gezogen wird und man ihm eine Tätigkeit zuweist, bei der er nicht mehr in Erscheinung treten kann. Braucht die Bibliothek im Vatikan niemanden, der dort die Bücher abstaubt?“

Für viele Menschen ist nur eines noch schlimmer als Spott: Mitleid. Einige Kommentatoren der Netzgemeinde verteidigen den gefallenen Kirchenmann und fordern: „Lasst doch endlich den Mann zufrieden!“ Andere kommentieren mit bitterem Humor: „Ich fordere ein Amt in der Bundesregierung für ihn. Er könnte doch Beauftragter für soziale Gleichstellung werden oder für Anlagenberatung oder Inneneinrichtung.“

Offene Fragen

Der Mittwoch-Stammtisch ist jetzt natürlich enttäuscht. Und das geplatzte Comeback hinterlässt offene Fragen: Warum betont eine Pressesprecherin, dass sie dem Bischof „persönlich“ geraten habe, den Termin nicht wahrzunehmen? War Tebartz-van Elst die Wirkung der Ankündigung über einen öffentlichen Auftritt selbst nicht bewusst? War die Zusage für den Besuch im deutsch-österreichischen Grenzgebiet ein Test, um zu sehen, ob der ehemalige Limburger Bischof wieder salonfähig ist? Den Stammtischbrüdern wird der Gesprächsstoff beim nächsten Treffen jedenfalls auch ohne Bischof nicht ausgehen.