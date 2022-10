Aus Kürbis wird Krokodil: Was es auf der weltgrößten Kürbisausstellung zu sehen gibt

Raimund Ühles Kopf steckt im Maul eines Krokodils, ganz nah an den Zähnen. Gefährlich ist das nicht, denn das Reptil kann nicht zubeißen – es ist aus Kürbisfleisch. Raimund Ühle ist Kürbisschnitzer auf der weltgrößten Ausstellung des Gewächses im „Blühenden Barock“ am Residenzschloss in Ludwigsburg.

Um ihn herum nur Kürbisse: orange, gelb, grün, klein, groß, dünn und dick. Neben Ühle kaufen Besucher verschiedene Kürbissorten, tummeln sich Schulklassen im Park und bewundern die ausgestellten Objekte – wie den etwa acht Meter großer Affen, der auf die Parkbesucher herabschaut, eine Skulptur gemacht aus Speisekürbissen.

Verschiedene Motive

Überall riecht es nach gebrannten Mandeln, die in Wirklichkeit Kürbiskerne sind. Die Gartenanlage hinter dem Ludwigsburger Residenzschloss wird für vier Monate zu einem einzigen Kürbiskosmos. Und mittendrin: Raimund Ühle und sein halbfertiges Krokodil.

Er hat einen 854 Kilogramm schweren Riesenkürbis vor sich. „Bei so einer Größe brauche ich schon etwas länger – etwa zwei Tage“, sagt er. „Aber wenn ich mehr Zeit habe, dann kann ich mich auch mehr auf die Feinheiten konzentrieren und umso geiler wird es.“

Der Hubbard-Kürbis ist eine spezielle Sorte des Riesenkürbis, hat aber – laut Schnitzkünstler Raimund Ühle – das perfekte Fleisch zum Schnitzen. (Foto: simü)

Der Schnitzkünstler hat schon viele Motive geschaffen: eine Meerjungfrau, einen Drachen oder auch ein Einhorn. „Es kommt aber immer auf den Kürbis an, denn jeder hat eine andere Form, die nicht für jedes Motiv funktioniert“, erklärt Ühle. Jetzt also ein Krokodil, passend zum Thema der diesjährigen Kürbisausstellung: Dschungel.

Richtiges Werkzeug entscheidend

Gerade schnitzt Ühle die Zähne des Krokodils aus – mit ganz feinen Schnitten. „Dafür brauche ich spezielles Werkzeug, das baue ich mir selbst“, erklärt er. Mit einem gebogenen Schaber fährt er die Oberfläche der Zähne behutsam ab. „Das Kürbisfleisch hat Fasern, und wenn man da nicht aufpasst, rutscht schnell mal ein Fehler rein“, so Ühle.

Die typische Halloween-Fratze im Kürbis kennt wahrscheinlich jeder. Aber aus den riesigen Früchten lassen sich auch wahre Kunstwerke herstellen.

Mit dem Kürbisfleisch ist Raimund Ühle aber zufrieden. „Das ist optimal, bietet Widerstand und ist nicht zu wässrig“, betont er. Wässriges Fleisch erschwere seine Arbeit. Bei der speziellen Sorte vor ihm, dem Hubbard-Kürbis, sei das aber seltenst der Fall. Der Hubbard-Kürbis, der heute zum Krokodil werden soll, ist eine spezielle Art des Riesen-Kürbis – extra gezüchtet und nach Ludwigsburg gebracht.

So kam er zum Kürbisschnitzen

Ühle züchtet allerdings nicht selbst, er ist Schnitzer. Der 61-Jährige aus Neuhausen im Nordschwarzwald hat erst vor fünf Jahren mit dem Kürbissschnitzen angefangen. „Mich hat das fasziniert und ich habe mir gedacht, dass würde mich auch mal reizen.“ Zuerst begann er mit kleinen Kürbissen und einfachen Motiven – doch schnell hat sich Ühle verbessert.

Als Schmuckdesigner und Goldschmied mit eigenem Atelier hat er schon aus beruflichen Gründen künstlerisches Talent mitgebracht. Ühle weiß aber: „Talent ist die eine Sache. Dranzubleiben und zu üben, das ist fast noch wichtiger.“

Kürbisse so weit das Auge reich: Auf der weltgrößten Kürbisausstellung in Ludwigsburg kommen Liebhaber des Gewächses voll auf ihre Kosten. (Foto: simü)

Dafür hatte der Künstler während der Pandemie viel Zeit, die ihn richtig weiterbrachte. Für die Kürbisausstellung sei er damals so etwas wie „der Mann der Stunde gewesen.“ Denn ausländischen Schnitzern war die Einreise nach Deutschland kaum möglich, er konnte dagegen immer schnell anreisen und den Besuchern die Schnitzkunst präsentieren.

Zweiter Platz beim Wettbewerb

Mittlerweile ist Raimund Ühle ein Profi im Kürbisschnitzen: Zwar gibt es für seine Kunst etwas Handgeld – für den zweiten Platz beim Schnitzwettbewerb etwa 300 Euro – hauptberuflich arbeitet er aber immer noch in seinem Atelier. Und trotzdem: „Das ist schon mehr als ein Hobby“, betont er. Deshalb freut er sich jedes Jahr, wenn es endlich wieder Herbst wird und die Kürbis-Saison beginnt.

Schon drei Mal hat er beim Riesenkürbis-Schnitz-Wettbewerb im Schlosspark mitgemacht. Die besten ihres Fachs kommen dabei zusammen, um in sechs Stunden aus einem Kürbis ein fulminanten Objekt zu schnitzen. Die Besucher in Ludwigsburg stimmen ab, welches Kunstwerk das schönste geworden ist.

Bei der Kürbisschnitzkunst kommt es besonders auf die Feinheiten an. Raimund Ühle fertigt deshalb sein Schnitzwerkzeug selbst an. (Foto: simü)

Für Ühle sprang vor zwei Wochen der zweite Platz heraus. Sein Motiv: eine Wildkatze. „Ich bin zweimal Zweiter und einmal Dritter geworden. Jetzt wird es Zeit, dass ich mal den ersten Platz mache“, betont er und lacht.

Wie du Kürbisausstellung begann

„Das ist immer eine tolle Veranstaltung“, sagt Alisa Käfer (28). Sie organisiert als Projektmanagerin seit acht Jahren die Ausstellung mit. Vom Aufbau, über die Personalplanung, die Hüttenvergabe für Gastronomie und Verkaufsgebäude, die Pressearbeit – Alisa Käfer wird es nicht langweilig. „Aber die Arbeit hier macht mir unglaublich viel Spaß, weil sie so bunt ist“, sagt sie.

Veranstalter der Ausstellung ist die Jucker-Farm, eine Schweizer Firma mit zwei Erlebnis-Bauernhöfen. Vor über zwanzig Jahren hatte ein Kürbisproduzent aus der Nähe von Ludwigsburg, der bis heute auch die Kürbisse für die Ausstellung produziert, ein Praktikum auf dem Bauernhof gemacht und dort eine Kürbisausstellung auf der Jucker-Farm gesehen. „Da kam die Idee das auch nach Deutschland zu bringen – und zwar hier in den Gartenanlage zum Blühenden Barock in Ludwigburg“, berichtet Käfer.

In diesem Jahr findet die Ausstellung schon zum 22. Mal statt. Was klein anfing, hat sich zur mittlerweile weltgrößten Kürbisausstellung entwickelt.

An einem starken Sonntag sind hier rund 100 Mitarbeiter beschäftigt. „Wir stellen riesige Kürbisobjekte in Szene, die zum Thema im Park passen, in diesem Jahr eben Dschungel“, erläutert Alisa Käfer. Schmetterlinge, Leguane oder der große Affe am Eingang – alles erstaunliche Figuren aus Kürbissen.

Eine halbe Millionen Kürbisse

Die Masse ist beeindruckend, insgesamt über 500 000 Kürbisse werden hier verarbeitet, 600 verschiedene Kürbissorten zur Schau gestellt, sagt Käfer.

Raimund Ühle bei der Arbeit: Der Künstler schnitzt gerade an einem Krokodilzahn. (Foto: simü)

Auch kulinarisch ist einiges geboten mit mehr als 20 verschiedenen Kürbis-Gerichten: Kürbispommes, Kürbiskässpätzle, Spaghetti Kürbinese: am appetitanregenden Erfindergeist mangelt es der Ausstellung nicht. Und selbstverständlich ist auch die klassische Kürbissuppe im Angebot.

Der Weltrekord-Kürbis

Hinzu kommen Veranstaltungen und Wettbewerbe. Neben dem Schnitzfestival, ist die Ausstellung während der ersten beiden Oktoberwochenenden auch jährlich Gastgeber der deutschen und europäischen Meisterschaft im Riesenkürbis-Wiegen. Der Weltrekord wurde übrigens auch in Ludwigburg aufgestellt: 2016 hatte das Gewächs eines Züchters aus der Toskana stolze 1226 Kilogramm auf die Waage gebracht – mehr als so mancher Kleinwagen.

Im Blühenden Barock in Ludwigsburg gibt es Kunst aus 100.000 Kürbissen zu sehen.

„Dass die so groß werden, liegt am speziellen Saatgut des sogenannten Atlantic-Giant-Kürbis“, erklärt Alisa Käfer. Es sei wie beim Rassepferd. Das Saatgut des Weltrekord-Kürbis werde mit dem eines anderen großen Kürbis gekreuzt. „So wird versucht, dass sie immer größer werden.“

Alles wird wiederverwertet

Aber was passiert mit den tausenden Kürbissen nach der Ausstellung? „Die werden einfach wiederverwertet. Das sind alles Speisekürbisse“, sagt Käfer. Am letzten Tag der Ausstellung dürfen Vereine, Tafeln und die Kindergärten so viel Kürbisse mitnehmen wie sie wollen „Die verschenken wir“, erklärt Käfer.

Es ist also ein Kreislauf ohne Lebensmittelverschwendung. Alisa Käfer

Der Rest wird verkocht und im nächsten Jahr als Kürbis-Chutney oder Kürbismarmelade verkauft, denn grundsätzlich seien die Kürbisse nach vier Monaten Ausstellung noch genauso genießbar wie am ersten Tag. „Es ist also ein Kreislauf ohne Lebensmittelverschwendung“, sagt sie.

Halloween nicht im Fokus

Egal ob Ühle oder Käfer, die Menschen, die hier auf der Ausstellung arbeiten, sind verrückt nach Kürbissen. „Da hängt viel Herzblut drin“, sagt Käfer. Im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen verbinden sie in Ludwigsburg den Kürbis nicht sofort mit Halloween. „Das war hier nie ein großes Thema“, so Käfer, „darauf haben wir auch nie den Fokus gelegt. Der Kürbis ist für uns nicht nur Halloween.“

Auch kulinarisch hat die Kürbisausstellung einiges zu bieten: neben der klassischne Kürbissuppe, können Feinschmecker auf Spaghetti Kürbinese oder Kürbiskässpätzle genießen. (Foto: simü)

Schnitzkünstler Raimund Ühle hat aber nichts gegen die amerikanische Tradition. „Wenn junge Menschen sich verkleiden und Spaß haben an dem Tag, dann passt das doch“, sagt er. Außerdem bieten sich ihm an Halloween immer schöne Motive an.

Die vergängliche Kunst

Ühle liebt das Schnitzen, liebt seine Kunstwerke. Eine lange Lebensdauer haben die allerdings nicht. Nach einem Tag lässt die Farbe nach, nach einer Woche fangen die geschnitzten Kürbisse an, zu schimmeln.

Wäre die Kunst nicht vergänglich, würden nicht jedes Jahr die Leute wieder kommen. Raimund Ühle

„Es stimmt schon, ich investiere viel Zeit und dann vergammelt das so schnell. Aber wäre die Kunst nicht vergänglich, dann würden nicht jedes Jahr wieder die Leute kommen“, sagt er. In der Vergänglichkeit der Kürbisse liege der Reiz. „Das Leben ist ja auch vergänglich.“

Für ihn stehe sowieso an erster Stelle, den Menschen mit seiner Kunst eine Freude zu machen und mit den Besuchern in den Austausch zu kommen. Aber er bekomme auch sehr viele lobende Worte zurück, „und diese Wertschätzung erfüllt mich.“

Die Wertschätzung

Raimund Ühle hat sich mittlerweile an seinem Krokodil so weit vorgearbeitet, dass jeder erkennen kann, dass aus dem Riesenkürbis bald ein Dschungeltier wird. Eine Schulklasse macht Halt, große Kinderaugen schauen dem Schnitzer bei der Arbeit zu. „Das sieht mega cool aus“, ruft ein Kind Ühle zu.

Der lächelt. Da war sie wieder – die Wertschätzung für seine Kunst, die Bestätigung für seine Arbeit. Und der Grund, warum er sich jedes Jahr so sehr auf den Herbst freut.