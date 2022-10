Aus für den Windpark „Altdorfer Wald“? Fragen und Antworten

Im Altdorfer Wald (Kreis Ravensburg) soll einer der größten Windparks in Baden-Württemberg entstehen. Doch laut Umweltministerium in Stuttgart steht das Projekt vor dem Aus. Grund seien neue Flugrouten für Hubschrauber der Bundeswehr. Diese weist die Vorwürfe zurück. Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hat Briefe an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) geschrieben. Sie liegen der „Schwäbischen Zeitung“ vor.

Was ist im Altdorfer Wald geplant?

Auf einer Fläche von rund 2000 Hektar Wald sollen mehr als 40Windräder entstehen. 1370 Hektar gehören dem Land Baden-Württemberg, der Rest der Fürstlichen Forstverwaltung Waldburg-Wolfegg-Waldsee. In einer Ausschreibung hatten sich die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) gemeinsam mit der iTerra energy zunächst die Pacht für den Staatswald gesichert, anschließend noch Grund dazugepachtet. Das Projekt in Baden-Württembergs größtem zusammenhängenden Wald ist Teil einer Offensive der grün-schwarzen Landesregierung für mehr Windkraft. In den kommenden Jahren sollen 1000 neue Anlagen entstehen, etwa die Hälfte im Staatswald. Denn bislang hinkt der Südwesten bei Windausbau anderen Ländern hinterher. Naturschützer protestieren allerdings vehement. Die Anlagen wären auch weithin sichtbar, weil sie sich auf einem der letzten Höhenzüge vor dem Bodensee drehen würden.

Was hat die Bundeswehr laut Ministerium dagegen einzuwenden?

Die Bundeswehr erstellt regelmäßig Karten für Hubschrauber-Tiefflüge. In einem Korridor von drei Kilometern Breite dürfen dort keine Windräder gebaut werden. Im April wurde diese Karte nach Angaben des baden-württembergischen Umweltministeriums geändert. Die Konsequenz: Es müssten mehr Korridore für Windräder gesperrt werden als bisher: Statt fünf Prozent der Landesfläche seien es elf Prozent. In den Briefen von Ministerin Walker an ihre beiden Kollegen im Bund heißt es, die Bundeswehr habe die gesperrten Flächen unabgesprochen ausgeweitet. „Ein besonders eklatantes Beispiel hierfür ist das Windkraftprojekt ,Altdorfer Wald‘. Dieses große Windenergieprojekt von zentraler Bedeutung für Baden-Württemberg droht nun zu scheitern aufgrund einer dort von der Bundeswehr installierten Hubschraubertiefflugstrecke, deren Existenz bis vor Kurzem unbekannt war“, schreibt Walker.

Was sagt die Bundeswehr?

Die weist die Vorwürfe entschieden zurück. Ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr sagte am Mittwoch, das Streckennetz der Hubschrauber aus Laupheim sei zuletzt 2020 verändert worden. Damals seien einige ältere, zwischenzeitlich stillgelegte Routen wieder aufgenommen worden. Die nächste Neubewertung stehe erst im November 2022 an. „Erst nach dieser Neubewertung der künftigen Notwendigkeit vorhandener Strecken steht das freizuhaltende Hubschraubertiefflugstreckennetz in Baden-Württemberg fest“, so der Sprecher weiter. Grundsätzliche unterstütze die Bundeswehr die Energiewende. Zwischen 2017 und 2021 sei die Bundeswehr an rund 2.500 Windenergie-Projekten beteiligt worden. In 93 Prozent der Fälle habe man den Planungen zugestimmt. Nur in sieben Prozent der Fälle habe man Bedenken geäußert. Für das Projekt im Altdorfer Wald lägen der Bundeswehr nur informelle Voranfragen vor.

Wozu braucht es Übungsrouten?

Der geplante Windpark liegt in einem Gebiet, das für Tiefflüge des in Laupheim stationierten Geschwaders 64 benötigt wird. Laut Bundeswehr können Windräder in der Nähe des Flugplatzes unter anderem Radaranlagen stören und sogar zu Abstürzen führen. Deswegen könne man die entsprechenden Korridore nicht zugunsten von Windkraftanlagen lockern. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ üben die Piloten regelmäßig den sogenannten Konturenflug. In Höhen von etwa 30 Metern, möglichst aber unterhalb der Baumwipfel, und mit Geschwindigkeiten von bis zu 220Kilometern pro Stunde fliegen die Piloten dicht über dem Erdboden, um vom gegnerischen Radar nicht erfasst zu werden. In den vergangenen Jahren hatte das Geschwader diese Flüge verstärkt, sodass sich immer wieder Anwohner beschwert hatten. Das Laupheimer Geschwader trainiert mit den Flügen, Soldaten wie etwa vom Kommando Spezialkräfte (KSK) für den Gegner überraschend zum Einsatzort zu bringen.

Was sagen andere Beteiligte?

„Bislang liegen uns seitens der Bundeswehr keine Informationen zum Thema Tiefflugzonen vor, weshalb wir leider keine Auskunft geben können“, teilte eine Sprecherin der Stadtwerke Ulm der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Der Vorsitzende des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler (CDU), kennt die neuen Pläne offenbar, will sie aber nicht weiter kommentieren. „Die Daten zu den Hubschraubertiefflugstrecken (HTFS) liegen erst seit Kurzem vor. Über den Inhalt und vor allem über die genaue Lage der Strecken dürfen wir keine Auskünfte geben.“ Das sähen die Sicherheitsvorschriften der Bundeswehr vor. Der Regionalverband arbeite daran, alle Daten zusammenzutragen, um dann mögliche weitere Flächen für Windräder auszuweisen.

Gibt es ähnliche Probleme anderswo im Land?

Ja. So gibt es unter anderem in Biberach und Ehingen ähnliche Debatten. Der Direktor des Regionalverbandes Donau-Iller, Markus Riethe, hatte die Problematik mehrfach thematisiert: „Die politischen Entscheidungsträger müssen sich entscheiden: Entweder hat die Bundeswehr in dieser Region oberste Priorität oder die Windkraft. Beides geht nicht.“ Daneben beschränken wie überall anders auch Artenschutz, Denkmalschutz oder Abstand zu Wohnbebauung den Windkraft-Ausbau.