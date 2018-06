Aus für Hochsprung-Meeting in Eberstadt: Sponsor springt ab

Die Leichtathletik verliert eines ihres weltweit hochkarätigsten Hochsprung-Meetings. Sportdirektor Peter Schramm kündigte am Freitag an, dass die 40. Auflage des Sportfests für Männer und Frauen in Eberstadt nahe Heilbronn am 25./26. August die letzte sein wird. „Wir können das Meeting aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr fortführen“, erklärte Schramm der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Nach dem Rückzug eines Hauptsponsors würden künftig 40 000 Euro im Gesamtetat fehlen. Der liegt angesichts der Weltklasse-Springer, die Jahr für Jahr in der Eberfürst-Arena angetreten sind, bei relativ bescheidenen 160 000 Euro. „Es ist äußerst schade, dass es das Hochsprung-Mekka nicht mehr geben wird“, sagte der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), Jürgen Kessing. „Damit fehlt künftig ein wichtiges Event in der Veranstaltungsszene.“

Bei dem Meeting wurden bisher zwei Weltrekorde und vier Europarekorde aufgestellt, zudem gab es 238 Sprünge über die Höhe von mindestens 2,30 Meter. Fast alle Weltmeister und Olympiasieger waren in Eberstadt am Start.

