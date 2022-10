Auftritt von Max Herre: Mauschelei des Landes bei Abrechnung?

Ein rappender Finanzminister, ein eigens eingeflogener, hauptberuflicher Hip-Hopper: der musikalische Auftritt einer baden-württembergischen Regierungsdelegation in den USA war gut orchestriert. Doch sind die 27 000 Euro Steuergeld für die Reise des Stuttgarter Musiker Max Herre wirklich gut angelegt? Nein, befinden SPD und FDP. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kann die Aufregung nicht verstehen.

100-köpfige Delegation

Es geht um die Reise einer rund 100-köpfigen Gruppe unter Leitung von Kretschmann in die USA. Dort besuchte er Ende September eine Woche lang unter anderem Baden-Württembergs Partnerland Kalifornien. Ziel war es, sich dort zum Beispiel anzuschauen, wie in Kalifornien Klimaschutz und Digitalisierung ausbuchstabiert werden. Teil der Delegation waren unter anderem Südwest-Unternehmer, Chefs von Uni-Kliniken sowie zahlreiche Politiker. Auch mehrere Medienvertreter waren dabei, darunter die Landespolitik-Korrespondentin der „Schwäbischen Zeitung“. Die Reisekosten der Journalisten unterstützt das Staatsministerium in Teilen. Solche Reisen sind in Bund und Ländern üblich, auch Abgeordnete der Opposition waren dabei.

27 000 Euro Zuschuss des Landes

Für Unmut sorgte ein eher kleiner Teil der gesamten Reiserechnung – die laut Staatsministerium noch nicht final erstellt ist. Der Stuttgarter Sänger Max Herre wurde eigens eingeflogen. Bei einer Abendveranstaltung im Goethe-Institut Los Angeles zur Förderung des deutsch-amerikanischen Jugendaustauschs trat Herre auf, Südwest-Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) steuerte einen Rap-Einlage bei. 27 000 Euro ließ sich das Land Herres Engagement kosten – allerdings verlangte dieser laut Staatsministerium keine Gage. Vielmehr habe das Deutsch-Amerikanische Zentrum (DAZ) ebenfalls einen Teil der Kosten getragen. Das gemeinnützige Institut finanziert sich aus Spenden und Fördergeldern, zu den Unterstützern zählen das Land, die Stadt Stuttgart und die US-Botschaft. Herre sei nicht nur für die drei Songs am Abend eingeflogen worden, sondern habe in Kalifornien auch an Workshops teilgenommen. Ziel sei es, den deutsch-amerikanischen Jugendaustausch zu beleben.

Kretschmann: Sind als Exportland auf Austausch angewiesen

Ein legitimes Investment, befand Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Wenn man einen transatlantischen Jugendaustausch macht, muss man reisen. Und reisen ist teuer“, sagt er. Aber in Zeiten, in denen in Teilen Europas die Zeichen politisch auf Nationalismus stünden, sei es absolut richtig, wenn man in Austausch und Verständigung investiere. Baden-Württemberg sei nun mal keine Provinz. „Wir können jetzt nicht sagen, wir bleiben dahoim. Wir sind ein Exportland und angewiesen auf gute Beziehungen mit dem Ausland, dazu gehört auch der kulturelle Austausch.“ Bayaz betonte, Herres Songs gehörten zum Südwest-Kulturgut.

SPD kritisiert mangelnde Offenheit der Regierung

Die Opposition ist weniger gelassen. „Der Ministerpräsident versteht die Frage nicht. Dass die USA-Reise der Landesregierung an sich nicht das Problem ist, ist doch klar“, sagte SPD-Politiker Sascha Binder. Er kritisiert einen ganz anderen Punkt: Florian Stegmann ist als Chef der Staatskanzlei Herr der Finanzen für die Delegationsreise. Gleichzeitig ist er Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Amerikanischen Zentrums, das die 27 000 Euro für den Herre-Auftritt bekam – von ebendieser Staatskanzlei.

Er weigert sich laut SPD, die genauen Mittelflüsse offenzulegen.„Die mangelnde Transparenz von Florian Stegmann in dieser Angelegenheit nährt den Verdacht, dass mit Steuermitteln nicht ordnungsgemäß umgegangen wurde“, moniert Binder.

FDP: Glaubwürdigkeit der Landesregierung beschädigt

Der FDP-Abgeordnete Erik Schweickert kommentierte die Causa so: „Es verwundert uns schon, wenn der Ministerpräsident und der Finanzminister heute die Kosten für den Auftritt von Max Herre als Peanuts abtun. So beschädigt man erfolgreich die Glaubwürdigkeit jeglicher Spar- und Klimaschutzappelle an die eigene Regierungsmannschaft.“