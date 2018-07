Heidenheim (dpa/lsw) - Der Anlagenbauer Voith hat im ersten Halbjahr 2009/10 von einer deutlichen Marktbelebung in Asien profitiert. Der Auftragseingang blieb zwar mit 2,6 Milliarden Euro um 14 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie Vorstandschef Hubert Lienhard am Donnerstag in Heidenheim mitteilte. Verglichen mit der zweiten Hälfte des abgelaufenen Geschäftsjahres gab es aber ein Orderplus um 39 Prozent. „Wir spüren eine Belebung unserer Kernmärkte“, erklärte der Manager und hob die Prognose für das Gesamtjahr leicht an. Auftragseingang und Gewinn sollen mindestens auf Vorjahresniveau liegen. „Ich bin verhalten positiv gestimmt.“