Die erste Runde der Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie in Baden-Württemberg hat noch kein Ergebnis gebracht. Arbeitgeber und Gewerkschaft gingen am Montag nach ihrem Treffen in Karlsruhe ohne konkrete Fortschritte auseinander, wie beide Seiten im Anschluss mitteilten. Die IG BCE fordert sechs Prozent mehr Geld für die mehr als 70 000 Beschäftigten der Branche im Südwesten, für die ein neuer Tarifvertrag gelten würde. Dazu will sie eine Verdopplung des Urlaubsgeldes und bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen, zum Beispiel durch mehr Freiheiten bei der Arbeitszeit.

Die Arbeitgeber lehnen das ab und verwiesen auf eine sich abschwächende Konjunktur in der Branche und hohe Kosten. „Wir sind bereit, über eine an die aktuelle Inflation und Produktivitätsentwicklung angepasste Entgelterhöhung zu verhandeln“, sagte ihr Verhandlungsführer Edgar Vieth. Aber diese Forderung sei unrealistisch. Die Gewerkschaft hingegen will die Argumente der Arbeitgeber nicht gelten lassen. „Die Arbeitgeber sagen selbst, dass zwei Drittel der Unternehmen auch 2018 mit steigenden Umsätzen rechnen“, betonte ihre Verhandlungsführerin Catharina Clay.

Als nächstes stehen nun die ersten Verhandlungen auf Bundesebene an. Dazu kommen IG BCE und Chemie-Arbeitgeber am 5. September in Hannover zusammen.