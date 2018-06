Elzach (dpa/lsw) - Nach einem Unwetter im Elztal bei Freiburg werden die Aufräumarbeiten mehrere Tage dauern. Das Beheben der Schäden sei aufwendig und werde längere Zeit in Anspruch nehmen, sagte der Bürgermeister von Elzach, Roland Tibi, am Dienstag. „Wir rechnen mit Arbeiten bis in die kommende Woche hinein.“ Mehrere Hänge seien abgerutscht, rund 70 Keller mit Wasser vollgelaufen, zudem sei die Kanalisation beschädigt worden. Durch einen Erdrutsch wurde eine Bundesstraße blockiert. Sie blieb auch am Dienstag gesperrt. Der Hang müsse zunächst stabilisiert werden, hieß es. Die Schäden waren am Montagabend nach starken Regenfällen verursacht worden.