Aufgestaute Probleme an der bayerisch-österreichischen Grenze

Die rätselhafte Grabstelle am Ufer des Illmensees ist von den Angehörigen des Verstorbenen eingerichtet worden. Das gibt die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bekannt. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Illmensee zu Lebzeiten ein Lieblingsort des Verstorbenen, an dem er regelmäßig Urlaub gemacht habe. So wollten die Angehörigen mit der Baumbestattung wohl nur den Wunsch des Toten erfüllen.

Dennoch verstießen sie damit gegen das Bestattungsgesetz ...