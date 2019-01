Auffahrunfall mit drei Lastwägen und einem Auto auf der A8

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) mit drei Lastwagen und einem Personenauto ist ein Schaden von 50 000 Euro entstanden und ein Mensch leicht verletzt worden. Ein Tanklaster war am frühen Donnerstagmorgen auf einen Lastwagen aufgefahren, der bremsen musste, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der hinter dem Tanklaster fahrende Lastwagen konnte noch rechtzeitig bremsen. Allerdings fuhr ein Auto wiederum auf diesen Lastwagen auf. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt. Für die Aufräumarbeiten wurden zwei der drei Spuren der Autobahn gesperrt. Am Morgen bildete sich bereits ein Rückstau von sechs Kilometern. Die Sperrung könne noch bis 7.00 Uhr andauern, so der Polizeisprecher.