Auffahrunfall im Tunnel auf der A8: Tunnel noch gesperrt

Im Lämmerbuckeltunnel auf der A8 bei Wiesental haben am Mittwochabend zwei Lieferwagen nach einem Auffahrunfall gebrannt. Wie die Polizei berichtet, wurde die Unfallstelle noch am Abend gesperrt, weil Brandschäden im Tunnel ermittelt wurden. Unter anderem hatte das Feuer ein Kabel der Brandmeldeanlage im Tunnel zerstört. Wie lange die Sperrung im Tunnel in Fahrtrichtung München andauern sollte, war am frühen Donnerstagmorgen noch nicht bekannt. Die A8 wird nach Angaben der Polizei im Berufsverkehr viel genutzt.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-777473/2