Auffahrunfall an Einmündung in Mannheim: sechs Verletzte

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist in Mannheim an einer Einmündung mit ihrem Wagen auf ein wartendes Auto aufgefahren und hat dabei sich, ihre Beifahrerin und vier weitere Menschen verletzt - darunter zwei Kinder. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war es wohl aus Unachtsamkeit der jungen Autofahrerin zu dem Auffahrunfall am Mittwochmittag gekommen. Unter den vier Leichtverletzten im wartenden Auto waren auch zwei Kinder im Alter von drei und sechs Jahren. Eines der Kinder war ohne vorgeschriebenen Kindersitz im Auto unterwegs. Es entstand geringer Sachschaden.

Mitteilung der Polizei