Auffällig hohe Krebsrate unter Kindern - In Eschenbach herrscht Unsicherheit

In der 2200-Einwohner-Gemeinde Eschenbach (Kreis Göppingen) sorgt eine auffällig hohe Krebsrate unter Kindern für Unsicherheit. „Man hat das Gefühl, dass sich eine dunkle Wolke über Eschenbach gelegt hat“, sagte Bürgermeister Thomas Schubert bei einer Informationsversammlung am Donnerstagabend. In den vergangenen acht Jahren waren vier Kinder an Krebs gestorben.

Die Ursachen der Erkrankungen konnten allerdings bisher nicht geklärt werden. Mehrere Experten sagten bei der Veranstaltung, bisherige Untersuchungen der Luft, der Böden, des Wassers sowie der Emissionen eines nahe gelegenen Müllheizkraftwerks hätten keine Hinweise auf mögliche Ursachen der Erkrankungen ergeben. Statistik-Experten räumten ein, dass die Häufigkeit der Erkrankungen in der kleinen Gemeinde noch im Zufälligkeitsbereich liegen könnte.

Mehrere Hundert Bürger waren zu der Veranstaltung gekommen. Einige kritisierten, man sei in der Vergangenheit nicht richtig und umfassend informiert worden.

