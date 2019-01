Aufarbeitung von NS-Verbrechen: „Es gibt blinde Flecken“

Die Verbrechen der Nationalsozialisten sind aus Sicht von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) noch nicht vollständig aufgearbeitet. „Es gibt blinde Flecken und damit Bedarf für weitere Forschung“, sagte Aras am Freitag in einer Gedenkrede im baden-württembergischen Landtag. Als Beispiel nannte sie die Verfolgung und Ausgrenzung sexueller Minderheiten im Nazi-Regime. Schwule und Lesben hätten während der NS-Zeit ein wesentlich unfreieres Leben führen müssen als in der Weimarer Republik vor 1933. Besonders im Südwesten sei der Druck auf Homosexuelle in der Nachkriegszeit stark gewesen. Für die Verfolgung habe die Polizei V-Leute eingesetzt.

Aras sagte, man müsse sich „mit den Mechanismen auseinandersetzen, die den Terror in der Nazi-Zeit und die Verfolgung in der Bundesrepublik befeuert haben“: Diese Mechanismen seien Nährboden für Diskriminierung. „Nach wie vor gibt es Kräfte, die eine Wende um 180 Grad wollen“, sagte sie mit Blick auf die Gleichberechtigung sexueller Minderheiten.

„Wir erinnern uns an den Holocaust nicht, damit wir für unsere Erinnerungskultur bewundert werden“, sagte Aras. Sondern man erinnere sich, um sich die Bedeutung von Freiheit, Selbstbestimmung und Demokratie vor Augen zu führen. Gerade Schulen müssten der Ort für die Auseinandersetzung sein. Wissen und Dialog seien die besten Mittel gegen Diskriminierung und Hass.

Die Gedenkfeier findet immer in zeitlicher Nähe zum internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar statt, dem Tag der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz 1945. Der Gedenkfeier in Stuttgart ging ein stilles Gedenken am Mahnmal für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft neben dem Alten Schloss voraus.