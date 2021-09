Auf und davon: Schwimmer löst Großeinsatz am Neckar aus

Mit einem Bad im Neckar bei Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) hat ein Mann einen Großeinsatz von Rettungskräften verursacht - und sich dann wohl während der Suche still und leise aus dem Staub gemacht. Zeugenangaben zufolge sprang ein Mann am Montagabend in den Fluss und tauchte dem Anschein nach nicht wieder auf. Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchte im Wasser und an Land nach ihm. Weil plötzlich das Rad und die Sachen des Mannes fehlten, nimmt die Polizei an, dass er sich davongestohlen hat. „Wir gehen davon aus, dass er unbeschadet wieder aus dem Fluss gekommen ist und sich verzogen hat, als er das Riesenpolizeiaufkommen gesehen hat“, sagte ein Sprecher am Dienstag. Eine Vermisstenmeldung liege nicht vor. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

