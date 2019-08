Auf Straße erstochen: Verdächtiger wohnte mit Opfer zusammen

Der Verdächtige im Fall des tödlichen Angriffs in Stuttgart hat mit seinem späteren Opfer bis vor kurzem zusammengewohnt. Die genauen Hintergründe der Bluttat waren zunächst unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dem Angriff sei ein Streit vorausgegangen. Der 28 Jahre alte syrische Staatsbürger soll den 36-jährigen Deutschen am Mittwochabend auf der Straße mit einer Art Schwert erstochen haben. Der mutmaßliche Täter war wenige Stunden nach der Tat in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Der Verdächtige sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

