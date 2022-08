Auf Haushalte im Südwesten kommen höhere Müll-Kosten zu

Verbraucher in Baden-Württemberg werden in diesem Jahr mehr für ihre Müllentsorgung zahlen müssen als im vergangenen Jahr. Das sagte Andre Baumann (Grüne), Staatssekretär im Umweltministerium, bei der Vorstellung der Abfallbilanz 2021 für Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart. Als Grund nannte er Inflation und die Steigerung von Energiekosten.

Zum Anfeuern von Müllverbrennungsanlagen brauche es Gas, die Fahrzeuge der Entsorgungsunternehmen verbrauchten Diesel - das werde zu Preissteigerungen führen.

Aber, so Baumann: Die Entsorgungsunternehmen im Südwesten hätten in den vergangenen Jahren sehr sorgsam und weniger als in anderen Länder Preissteigerungen an Kunden weitergegeben.

Wenn die nun wieder so sorgsam und sorgfältig damit umgehen, erwarte ich, dass das deutlich unter den Verbraucherpreissteigerungen bleiben wird. Andre Baumann (Grüne)

Nach einem massiven Anstieg der Müllmengen im Land im Corona-Jahr 2020, ist das Aufkommen 2021 wieder gesunken – allerdings nicht auf das Niveau vor der Pandemie, erklärte Baumann.