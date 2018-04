Auch Wimbledonsiegerin Muguruza zieht in Stuttgart zurück

Nach Angelique Kerber hat auch Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza beim WTA-Tennisturnier in Stuttgart wegen einer Verletzung aufgegeben. Die Spanierin zog am Donnerstag in ihrem Achtelfinale gegen Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland beim Stande von 5:7 wegen einer Blessur am unteren Rücken zurück. Damit endete bei dem mit 750 900 US-Dollar dotierten Sandplatz-Event die dritte Partie nacheinander vorzeitig. Auch die an Position drei gesetzte Jelina Switolina profitierte zuvor von einer Aufgabe. Die Ukrainerin führte gegen Marketa Vondrousova aus Tschechien 2:6, 6:1, 3:2, als ihre Gegnerin mit Oberschenkelproblemen aufgab.

