Stuttgart (dpa/lsw) - Nach FDP-Generalsekretär Christian Lindner haben auch die baden-württembergischen Liberalen das Elterngeld infrage gestellt. Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart: „Ich glaube auch, dass es da viele Mitnahmeeffekte gibt.“ Zwar sollten die rund vier Milliarden Euro weiter für Familien eingesetzt werden. „Aber das Geld wäre zum Beispiel in Kinderbetreuung sinnvoller investiert“, sagte Rülke.

Das Elterngeld war eine zentrale Reform der großen Koalition und der früheren Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (CDU). Das staatliche Elterngeld als Lohnersatzleistung nach der Geburt eines Kindes sollte die Geburtenrate erhöhen.

In Baden-Württemberg gibt es beim Ausbau der Kinderkrippen für Unter-Dreijährige noch immer einen großen Aufholbedarf. Die Betreuungsquote lag in der jüngsten Statistik im Mai 2010 bei 18,4 Prozent. Der Bund dringt darauf, dass die Kommunen bis 2013 bundesweit für 35 Prozent der unter Dreijährigen Kitaplätze anbieten, weil es dann einen Rechtsanspruch darauf gibt.