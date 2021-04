Kerber beim Tennis-Turnier zunächst gegen Qualifikantin

Angelique Kerber bekommt es beim Tennis-Turnier in Stuttgart in der ersten Runde mit einer Qualifikantin zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntag. In der zweiten Runde würde die deutsche Nummer eins, die den Porsche Tennis Grand Prix bereits zwei Mal gewinnen konnte, auf die an Nummer vier gesetzte Ukrainerin Elina Switolina treffen.

Laura Siegemund, Stuttgart-Siegerin von 2017, trifft zunächst ebenfalls auf eine Qualifikantin. Im Falle eines Weiterkommens würde auf die Fed-Cup-Spielerin dann die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty warten. Andrea Petkovic spielt in der ersten Runde gegen Maria Sakkari aus Griechenland. Die Sandplatz-Veranstaltung beginnt an diesem Montag.

