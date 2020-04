Ministerpräsident Winfried Kretschmann gehört mit seinen 71 Jahren selbst zur Hochrisikogruppe in der Coronavirus-Pandemie. Ihm und seinem eher älteren Kabinett – das Durchschnittsalter liegt bei 59 Jahren – kann die jüngste Entscheidung denn auch nicht leichtgefallen sein. Senioren in Baden-Württembergs Heimen müssen künftig noch mehr Einschränkungen erdulden. Schon bisher dürfen sie keine Besuche mehr empfangen. Nun dürfen sie ihr Heim auch praktisch nicht mehr verlassen. Das soll sie vor einer Infektion schützen. Die Kehrseite der Medaille ist aber: Auch Isolation macht krank.

Die Wissenschaft hat vielfach einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Erkrankungen beschrieben. Wer isoliert lebt, leidet mit höherer Wahrscheinlichkeit an psychischen Erkrankungen wie Depression und Angststörungen. Ein Leben ohne soziales Gefüge kann sich aber auch verstärkt körperlich niederschlagen. Die Folgen heißen etwa Diabetes, Krebs oder Demenz.

Das Ziel der Landesregierung ist nachvollziehbar. Diejenigen, die besonders gefährdet sind, sollten auch besonderen Schutz erfahren. Dass sie in ihren individuellen Freiheitsrechten bis aufs Äußerste beschnitten werden, ist indes nur schwer zu ertragen. Zumal ihre Altersgenossen, die statt im Heim in ihrem Zuhause wohnen, mit dieser verschärften Isolation nicht leben müssen.

Insofern war es zwingend notwendig, dass die verschärften Regelungen ein Verfallsdatum bekommen. In gut zwei Wochen, am 19. April, verliert die Verordnung ihre Gültigkeit – zumindest Stand heute. Bis dahin muss es die Politik als eine ihrer wichtigsten Aufgaben verstehen, den Senioren in Heimen wieder die gleichen Rechte zu geben wie allen anderen Bürgern. Und zwar dauerhaft. Die immer wieder aufflammende Debatte, während der Pandemie nur Alte und Kranke zu isolieren, ist menschenverachtend. Gerade jetzt kommt es darauf an zusammenzustehen. Jung gegen Alt auszuspielen, oder Wirtschaft gegen Gesundheitsschutz, ist zynisch.