Der Fraktionschef der SPD im Stuttgarter Landtag, Claus Schmiedel, hat schon den neuen Slogan für die SPD formuliert: „Bund und Land, Hand in Hand“, sagt er am Freitag und grinst, weil ja nur die SPD sowohl in der zukünftigen Bundesregierung mit der CDU als auch im Land mit den Grünen am Kabinettstisch sitzen wird. Daneben sitzt sein Parteichef Nils Schmid, der flapsig meint: „Wir sind jetzt lieb zu allen“. Ganz ernsthaft trommeln beide dafür, dass die Parteibasis bei der Mitgliederbefragung Schwarz-Rot im Bund auch gutheißt.

Störende Anrufe

Eine „Hedonistische Internationale“ hat auch in Baden-Württemberg mit vermeintlich aus der Berliner SPD-Zentrale kommenden Anrufen den Parteifrieden gestört. Bekennende Kritiker der großen Koalition wurde damit gedroht, bei einem Nein könnten sie eine Karriere in der Partei vergessen. Schmid findet das nicht lustig, „so ein Blödsinn muss aufhören“. Zudem hat die Partei Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Nach vielen Terminen mit der Basis geht Schmid davon aus, dass das Gros der Mitglieder das Bündnis mit der CDU akzeptieren wird. „Eine stabile Minderheit wird aber bleiben“.

Auf mehreren Regionalkonferenzen hat die SPD-Spitze den Koalitionsvertrag bereits der Basis erläutert. Eine weitere findet noch am Samstag in Ehingen mit Frank-Walter Steinmeier statt. Eine Kernbotschaft lautet: „Koalitionsvertrag trägt SPD-Handschrift.“ So steht es auf dem aktuellen Newsletter der Partei. Das mit der sehr speziellen Baden-Württemberg-Handschrift beansprucht aber auch die Landes-CDU für sich. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass zumindest in der Finanzpolitik ein breites Spektrum an Interpretationen besteht. Nils Schmid und die SPD haben sich zwar nicht mit ihrer Forderung nach Steuererhöhungen durchgesetzt. Dabei plant er mittelfristig mit 400 Millionen Euro an Mehreinnahmen zur Haushaltskonsolidierung. „Vielleicht kommt die CDU ja noch zur Besinnung“, hofft er am Freitag. Außerdem werde durch andere, allerdings zweckgebundene Zusagen an die Länder wohl sein Haushalt teilweise entlastet. Rund zweieinhalb Milliarden Euro flössen bis 2017 nach ersten Berechnungen zusätzlich nach Baden-Württemberg

CDU-Landeschef Thomas Strobl aber hatte am Mittwoch schon den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann davor gewarnt, seine „klebrigen Finger“ nach diesen Mitteln auszustrecken. Bislang war vor allem Nils Schmid als Finanzminister die Zielscheibe der Angriffe. Doch Schmid wird den Schmusekurs nicht übertreiben. Bei der Energiewende zumindest erwartet er auch von der CDU, die Landesinteressen in den Vordergrund zu stellen. Das Druckmittel erwähnt er auch: Die rot-grüne Mehrheit im Bundesrat. Die SPD fühlt sich in einer komfortablen Rolle.