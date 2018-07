Auch Grün-Rot will mit Imagekampagne für das Land werben

Die Imagekampagne für Baden-Württemberg („Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“) wird auch unter Grün-Rot fortgesetzt. Künftig will das Land aber vor allem junge Fachkräfte ansprechen und mit ihren Familien anlocken – statt wie bisher Unternehmen und Investoren. Flotte Sprüche in Printmedien, Auftritte in Internet, Facebook, YouTube und Twitter sowie ein witziger TV-Spot sind geplant.

„Wir wollen den Menschen Lust machen auf Baden-Württemberg“, sagte Staatsministerin Silke Krebs (Grüne) am Freitag in Stuttgart. Die neu gestaltete Kampagne solle jünger, einladender, vielfältiger, dialogorientierter und moderner sein als die bisherige.

Als die Kampagne vor zwölf Jahren unter der Regierung von Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) aus der Taufe gehoben wurde, hatten SPD und Grüne sie noch als überflüssig und verdeckte Wahlkampfwerbung kritisiert. Jetzt sehen sie das anders. Krebs gab unumwunden zu: „Da haben wir uns in unserer Einschätzung getäuscht. (…) Wir haben viele Dinge anfangs abgelehnt, mit denen wir uns jetzt angefreundet haben.“

Der Wettbewerb der Bundesländer um Fachkräfte, Bevölkerungszuwachs und Wirtschaftsinvestitionen werde immer härter, sagte Krebs. Deshalb werde die Kampagne von der schwarz-gelben Vorgängerregierung „mit Freude“ übernommen. Sie passe gut zu Baden-Württemberg. Die Kosten betragen den Angaben zufolge drei Millionen Euro pro Jahr.

Die Kampagne wurde von der Kölner Agentur „Zum goldenen Hirschen“ entworfen. Nach den Worten ihres Geschäftsführers Jost Köllner ist das Herzstück eine Internetseite (ab Samstagnachmittag www.BW-jetzt.de ), die über das gesamte Angebot baden-württembergischer Städte informiere: von freien Arbeitsplätzen über Kindergärten und Schulen bis hin zu Museen. Dies soll einen Umzug von Studenten, Hochschulabsolventen, Fach- und Führungskräften in den Südwesten erleichtern.

In Magazinen wie „Stern“, „Spiegel“, „Focus“ und „Eltern“ und in Zeitungen wie „Süddeutsche“, „Handelsblatt“ und „Welt“ sollen von kommender Woche an pfiffige Anzeigen zu lesen sein: „Wann Sie nach Baden-Württemberg ziehen sollten? Spätestens im 9. Monat.“ oder „Wer krank ist, sollte zum Arzt gehen. Oder nach Baden-Württemberg.“

Köllner will in den Köpfen der Menschen verankern: In Baden-Württemberg sind die Menschen einfach glücklicher. Dies soll auch ein TV-Spot deutlich machen, der von Privatsendern ausgestrahlt wird: Ein Pärchen findet weder bei Meeresidylle, rasanter Autofahrt noch bei buddhistischer Einkehr sein Heil und bricht schließlich ins „Land der Seligen“ zwischen Main und Bodensee auf. # dpa-Notizblock

Infos zur Kampagne finden Sie hier