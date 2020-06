Auch Ex-Sportdirektor Dohmen will KSC-Präsident werden

Endspurt auf der Baustelle am Biberacher Bahnhof: Mehr als drei Jahre nach dem Abriss des Postgebäudes ist der Neubau fast fertig. Der Rewe-Supermarkt mit Bäcker und Metzgerei an der Eisenbahnstraße eröffnet am kommenden Donnerstag, 25. Juni.

Auch in den Stockwerken darüber – dort entstehen betreute Wohnungen – befinden sich die Handwerker auf der Zielgeraden. Damit neigt sich eine umstrittene Großbaustelle dem Ende zu.

Ein wenig regiert noch das Chaos.