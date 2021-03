Auch das Karlsruher „Fest“ wegen Corona abgesagt

Auch das Open-Air-Spektakel „Das Fest“ in Karlsruhe ist wegen Corona für dieses Jahr abgesagt worden. „Die Entwicklungen machen es aus unserer Sicht unrealistisch, „Das Fest“ zu präsentieren, wie wir es aus der Vergangenheit kennen und lieben“, so ein Sprecher. Tickets können zurückgegeben werden. „Das Fest“ ist eines der größten Musikfestivals in Süddeutschland. Jährlich zählt es an drei Tagen bis zu 250 000 Besucher. Zuvor hatte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live mitgeteilt, dass sieben große Open-Air-Festivals wegen der Corona-Pandemie ausfallen, darunter das „Southside“-Festivals in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen).

