Auch am letzten Abend des Jahres Proteste wegen Corona

Einige Menschen haben am Silvesterabend in Stuttgart gegen die Corona-Politik demonstriert und dabei gegen die Auflagen verstoßen. Eine Versammlung am Karlsplatz wurde aufgelöst, weil die rund 100 Teilnehmer teils die Mindestabstände nicht einhielten und die daraufhin verhängte Auflage zum Tragen von Masken ignorierten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Auflösung habe für „lautstarken Unmut“ gesorgt, als Reaktion habe sich eine Spontanversammlung mit etwa 100 Teilnehmern gebildet. Diese sei am Charlottenplatz in Absprache mit der Stadt Stuttgart ebenfalls aufgelöst worden, als sich viele Teilnehmer weigerten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Beamten kontrollierten am Abend Teilnehmer, die angaben, mit einem ärztlichen Attest von der Maskenpflicht befreit zu sein. Ansonsten habe es zunächst keine größeren Vorkommnisse gegeben, so die Sprecherin.

Verschiedene Veranstalter hatten mehrere Aktionen mit je 50 bis 100 Teilnehmern in der Innenstadt angemeldet. Unter anderem sollte es um „ein Silvester ohne Corona-Maßnahmen“ und „die sterbende Gastronomie“ gehen. Die Stadt hatte die Demos erlaubt, weil die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ausdrücklich solche Versammlungen als sogenannten triftigen Grund nennt, für den eine Ausnahme von der nächtlichen Ausgangsbeschränkung gemacht werden darf.

Neben einer Versammlung mit rund 100 Teilnehmern am Wilhelmsplatz demonstrierten nach Polizeiangaben rund 150 Personen im Schlossgarten gegen die Corona-Maßnahmen. Für den späten Abend werde eine weitere Demonstration am Karlsplatz erwartet.