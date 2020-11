Attacke mit Holzstangen: Urteile in Mordprozess erwartet

Von Schwäbische Zeitung

(ng) - Bei der Einsetzung von Pfarrer in Ausbildung (i.A.) Rainer Oberländer in der evangelischen Kirchengemeinde in Hummelsweiler ist gebetet, gesungen, zugehört und auch geschmunzelt worden. Der 49-Jährige, in Steinheim am Aalbuch (Kreis Heidenheim) aufgewachsene frühere Landesjugendreferent beim Evangelischen Jugendwerk Württemberg, verstand es seine positive Grundhaltung zum Leben und zur Kirche rüberzubringen. Dazu diente ihm die Sonntagslosung vom 15.