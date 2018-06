Heidelberg (dpa/lsw) - Weil er einen Streitschlichter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, sitzt ein 19 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Der 19-Jährige habe vor der Tat am Neujahrsmorgen in Heidelberg mit zwei anderen Männern einen Obdachlosen attackiert, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Als der 18-Jährige versuchte, zu schlichten, habe der Täter ihn mit einem Messerstich in den Bauch verletzt. Das Opfer musste notoperiert werden. Über Zeugenaussagen konnte die Polizei den 19-Jährigen ermitteln. Gegen ihn liegt inzwischen ein Haftbefehl vor.

