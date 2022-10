Atomstrom: Für die Bürger in Neckarwestheim ist der Streckbetrieb das Mindeste

Die Infoplakate am Marktplatz verkünden, was in einer Landgemeinde wie Neckarwestheim erwartbar ist: Kinderkleiderbasar, Landfrauen laden zu Kaffee und Kuchen ein, als Höhepunkt kommt eine A-cappella-Popband in den Ort. Dass die oberhalb des Neckartals im Landkreis Heilbronn gelegene Gemeinde einer der Brennpunkte des gegenwärtigen Kernkraft-Hickhacks ist, lässt sich vor diesem Hintergrund nicht vermuten. Aber es ist so.

Schon während kurzer Gespräche mit Einheimischen wird dies deutlich. „Bei Atomkraft gibt es nur eines: Weiterbetreiben“, fordert Norbert Kustus, ein gemütlich wirkender Vorruheständler, der sich gerade in der Volksbankfiliale mit frischem Geld versehen hat.

Kernkraftwerk am Ortsrand

Hinter seinem breiten Rücken ist der Anlass des nuklearen Themas verortbar: das hiesige Kernkraftwerk, einen halben Kilometer vom Rand der 4100-Seelen-Gemeinde entfernt. Betonweiß stehen Reaktorbehälter, Maschinenhallen und Verwaltungsblocks in einem ehemaligen Steinbruch am Neckarufer. Von einem Kühlturm aus steigen wegen des zweiten, noch laufenden Meilers Wasserdampfwolken in den blauen Herbsthimmel – seit fast einem halben Jahrhundert weithin sichtbares Symbol des Kraftwerkstandorts.

Weshalb Neckarwestheim gerne mit Nukleartechnik gleichgesetzt wird. Dabei ist die zwischen Ludwigsburg und Heilbronn gelegene Gegend eine Weinbauregion: gute, durch Mauern befestigte Steillagen mit viel Trollinger. Ein Wirtshaus im Ort heißt nach der Traube. Dass einmal Kernkraft das Image dominieren würde, war der Gemeinde nicht vorbestimmt. Als es aber in den 1960er-Jahren mit der damaligen Atom-Euphorie von angeblich unbegrenzter Energie losging, mussten die Meiler irgendwohin. Die Voraussetzung war Kühlwasser, der alte Steinbruch bot Platz.

Der erste Atommeiler ging 1976 ans Netz. Er ist vor zehn Jahren stillgelegt worden. Der zweite Reaktor startete 1989 mit dem Betrieb. Laut Ausstiegsgesetz sollte dies zum Jahresende Geschichte sein. Aber dann kam der Ukraine-Krieg und mit ihm die Energiekrise.

Forderung nach längeren Laufzeiten

Nach dem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagabend soll nun Reaktor 2 bis April weiterlaufen, ebenso Isar 2 beim niederbayerischen Landshut und der Meiler Emsland in Niedersachsen. Dies wird als Streckbetrieb definiert, die Restleistung der Brennstäbe kann ausgereizt werden. „Das ist ja wohl das Mindeste, was sinnvoll ist“, sagt eine junge Frau, die sich T. Herbeg nennt und mit ihrem Hund am Marktplatz auf den Eintritt in eine Tierarztpraxis wartet.

Weitere Gesprächspartner gehen gleich in die Vollen: „Das Kraftwerk sollte länger als diesen Winter laufen. Ich würde dies sinnvoll finden“, betont Monika Rieker, Betreiberin eines Hofladens. Eine Aussage, die wohl die Herzen des Ampel-Koalitionspartners FDP wie auch der oppositionellen Union höher schlagen lässt. Beide versuchen gerade, die Grünen in Sachen Atomkraft vor sich herzutreiben.

Die FDP macht Druck

FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner oder auch CDU-Chef Friedrich Merz haben inzwischen immer wieder gefordert, die Laufzeit der Meiler sogar bis ins Jahr 2024 zu genehmigen. In diesem Fall müssten aber neue Brennstäbe angeschafft werden. Deren Lebensdauer beträgt laut Fachleuten rund vier Jahre. Weshalb die Grünen eine Verschwörung wittern, um den Atomausstieg nochmals nach hinten zu verschieben. Hans-Ulrich Rülke, Chef der FDP-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, befeuert lautstark solche Ängste. Er redet von einem Weiterbetrieb bis 2026.

Die Sache mit den französischen Atommeiler

Grundsätzlich könnte Neckarwestheim 2 von der technisch definierten Einsatzdauer her bis Ende des Jahrzehnts laufen. „Aber klar doch, sollten wir machen“, frohlockt Andrea Lobmüller, für persönliche Termine auf den sauber gekehrten Straßen in Neckarwestheim unterwegs. Die Frau versteht nach ihren Worten die ganze Debatte nicht. Das Notwendige liege doch auf der Hand: „Ich war von Anfang an für einen Weiterbetrieb, bevor wir Atomstrom aus Frankreich einkaufen.“

Nun ist es ja so, dass eine Versorgung aus dem Nachbarland eher Richtung Wunschdenken geht. Im Sommer musste rund die Hälfte der 56 französischen Reaktoren ruhen. Teilweise fehlte wegen der Trockenheit das Kühlwasser. Anderswo waren Reparaturen fällig geworden – wenig überraschend, da rund ein Drittel des Gesamtbestands bereits seine auf 40 Betriebsjahre angesetzte Laufzeit überschritten hat. Peinlich für die Franzosen ist jedoch, dass selbst neuere Anlagen betroffen sind. „Spannungskorrosion“ in Form von kleinen Rissen an Rohren der Notfallkühlung wurde festgestellt. Die Reparaturen laufen. Ihre Dauer ist umstritten.

Deutsche Atomkraft für die Franzosen?

„Es gibt weiterhin keine Klarheit über den genauen Zeitplan der Franzosen“, hat das vom grünen Vorzeige-Politiker Robert Habeck geführte Bundeswirtschaftsministerium attestiert. So kann hierzulande niemand voraussetzen, dass die französischen Freunde bei einem frostigen Winter Energie übrig haben. Näher liegt das Gegenteil: nämlich Anfragen, ob nicht deutsche Kraftwerke zur linksrheinischen Stromversorgung beitragen könnten – so wie es momentan schon geschieht.

Denkbar wäre sogar, mithilfe von Neckarwestheim eine französische Versorgungslücke zu schließen. Das Atomausstiegsland Deutschland könnte demnach dem benachbarten Atomfan mit Kernkraft unter die Arme greifen. Ein Treppenwitz – aber womöglich zutreffend.

Die Leitung für Windstrom von der Küste kommt nicht an

Ebenso kurios erscheint der Hinweis aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu Stabilitätsproblemen im süddeutschen Stromnetz. Eigentlich hätte dieses Jahr die rund 800 Kilometer lange Suedlink-Leitung Windstrom von der Küste nach Baden-Württemberg bringen sollen. Als Endpunkt der Trasse ist Neckargartach vorgesehen – gerade mal 15Kilometer von Neckarwestheim entfernt. Aktuell wird mit der Fertigstellung von Suedlink 2030 gerechnet. Planungs- und Genehmigungskomplikationen stecken hinter diesem Fiasko.

Bei Strommangel im Süden bedeutet diese Verzögerung, dass Hilfe im Ausland gesucht werden muss. Zusammen mit den Franzosen wäre man dann schon zu zweit. Wobei sich Tschechien als einer der größten Stromexporteure Europas bereits als Helfer angedient hat. Speziell das Kernkraftwerk Temelin in Südböhmen stünde bereit, eine Anlage mit Reaktoren nach Sowjetart, die selbst die größten deutschen Atomfans für heikel halten.

Lob der deutschen Technik

„Da machen wir es doch lieber selbst“, ist deshalb ein oft gehörter Spruch in Neckarwestheim: im Backshop, beim Metzger, an der Theke des Döner-Grills. „Unsere Reaktoren sind die sichersten.“ Ein gewisser Stolz schwingt da mit – ganz nach dem Motto: Deutsche Technik und Gründlichkeit über alles.

Wie hiesige Reaktoren im globalen Vergleich wirklich abschneiden, ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Zu viele Faktoren spielen mit: Standort im Erdbebengebiet oder nicht, Betonschutzkuppel ja oder nein, Art der Technik, Alter et cetera. Immerhin schreibt aber sogar Habecks Wirtschaftsministerium auf einer Website vom „auch im Ausland anerkannten hohen Sicherheitsniveau der deutschen Kernkraftwerke“.

Mängel am Reaktor

Dies sind Bemerkungen, die hartleibige Atomkraftgegner für einen Verrat am grünen Gründungsmythos halten dürften. Mit Blick auf Neckarwestheim sammeln sie sich im Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar. Als Gefährlichkeitsnachweis für den laufenden Reaktor gelten ihnen seit Jahren festgestellte Risse an den Dampferzeugerheizrohren. Definitiv ein Mangel. Er wird jedoch völlig unterschiedlich eingeschätzt. Das zuständige, grün geführte Umweltministerium in Stuttgart sieht in den Rissen kein Sicherheitsrisiko. Weshalb die verbündeten Bürgerinitiativen vor dem Mannheimer Verwaltungsgerichtshof gegen einen Weiterbetrieb klagen. Die Verhandlung ist am 14. Dezember.

„Wieder so ein Unsinn“, meint ein Zimmerer, der auf einer Baustelle beim Neckarwestheimer Ortszentrum arbeitet. Es folgt der Hinweis, dass der Bürgerinitiativen-Bund gar nicht von hier sei. Tatsächlich gibt die Vereinigung als Sitz Ludwigsburg an, über eine halbe Autostunde entfernt.

Gemurre über Zwischenlager

In der Gemeinde sind Atomkraftgegner hingegen schwer zu finden. Grüne bekamen nie einen Fuß auf den Boden. Noch heute sitzt keiner im Gemeinderat. Diesen dominieren CDU und die Freie Bürgervereinigung aus dem Umfeld der Freien Wähler. Der Einzige, der sich bei einer Straßenbegegnung abfällig über das nukleare Tun äußert, ist der Rentner Horst Lack. „Atomkraft birgt einfach zu viele Risiken“, glaubt er. Wobei sich Lack bereits von der Aussprache her als Zugereister outet.

Ansonsten ist manchmal noch Gemurre darüber zu hören, dass das Kraftwerksgelände für weitere Jahrzehnte als Zwischenlager für abgebrannte Brennstäbe benutzt werden soll – und zwar nicht nur für eigene, sondern auch für jene aus dem bereits abgewickelten Kernkraftwerk Obrigheim. Dieser Umstand klingt aber in Gesprächen meist wie die ärgerliche Fußnote einer erfolgreichen Nukleargeschichte. Wichtiger ist für viele im Ort, dass das Kernkraftwerk Arbeitsplätze und Wohlstand gebracht hat.

Reich durch Kernkraft

Die Gewerbesteuereinnahmen haben Neckarwestheim reich gemacht. Man gönnte sich viel, etwa die großzügige Rebland-Halle, ausgedehnte Sportanlagen, ein Freibad. Die EnBW als Kraftwerksbetreiberin sponserte Vereine. Selbst als ein früherer Bürgermeister in den 1990er-Jahren rund 40 Millionen Euro aus den Kassen von Gemeinde und Bürgerstiftung in dubiosen Anlagen verschleuderte, war dies tragbar.

Wenn der zweite Meiler vom Netz geht, sind solch goldene Zeiten passé. Die Gemeinde arbeitet deshalb an Alternativen. „Wir sind dabei, eine kleinere Gewerbefläche zu entwickeln, um einen finanziellen Ausgleich für die zu erwartenden Ausfälle bei der Gewerbesteuer zu kompensieren“, berichtet der parteilose Bürgermeister Jochen Winkler. „Einen vollständigen Ausgleich werden wir vermutlich aber nicht erreichen. Es gilt, neue Prioritäten zu setzen.“

Entscheidung muss in ein Gesetz gekleidet werden

Für den Moment hat ihn aber auch das Berliner Atom-Hickhack eingeholt. Seine Haltung dazu: „Einen Streckbetrieb des Kraftwerks halte ich für vernünftig, gerade in den schwierigen und teuren Zeiten.“ Längere Laufzeiten hält Winkler dagegen für „politisch schwer durchsetzbar, aber warten wir mal ab, was noch passiert“.

Die Frage, wie es mit den Reaktoren weiter geht, hat auch die Verantwortlichen bei der EnBW stark umgetrieben. Immerhin war das Atom-Aus für den 31. Dezember fest eingeplant. Einen Streckbetrieb über den Winter hält der Konzern „grundsätzlich für machbar“. Herausfordernd sei nur die kurzfristige Planung. Weshalb „eine möglichst frühzeitige finale Entscheidung der Bundesregierung“ über den Einsatz von Neckarwestheim 2 hilfreich sei, vermeldete ein EnBW-Sprecher noch vergangene Woche. Es klang reichlich genervt. Nun hat ja der Bundeskanzler entschieden. Dies muss jetzt aber erst in ein Gesetz gegossen werden.