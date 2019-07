Atommeiler Philippsburg geht für letzte Revision vom Netz

Kurz vor Betriebsende ist Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg im Kreis Karlsruhe am Freitag für die jährliche Revision vom Netz gegangen. Wie der Energieversorger EnBW mitteilte, handelt es sich um die letzte Revision vor der endgültigen Abschaltung spätestens zum Jahresende. Sicherheit stehe an erster Stelle, so die EnBW am Freitag. Deshalb würden trotz des bevorstehenden Reaktorendes die Systeme noch einmal überprüft. Der Rückbau solle dann zügig nach der endgültigen Abschaltung beginnen.

Der Meiler war am 5. Juni wegen Schäden an einem Notstromaggregat heruntergefahren worden und nach gut zehn Tagen Stillstand wieder ans Netz gegangen. Von Rissen betroffene Gehäuse wurden ausgetauscht.

Im Südwesten ist sonst nur noch ein Meiler in Neckarwestheim im Kreis Heilbronn in Betrieb, er soll spätestens Ende 2022 seine Produktion einstellen. Jeweils ein Block an beiden Standorten ist bereits stillgelegt und wird abgebaut.

