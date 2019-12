Von krö

Bereits zum zwölften Mal hat der Poetry Slam der No-Stress-Community am Sonntag Hunderte von Menschen ins Gasthaus Linde in Göggingen gelockt. Der Lindensaal von durchweg allen Generationen komplett besetzt. Sieben Dichter reimten, rappten oder erzählten einfach, was sie denken oder in ihrem Leben erlebt haben – umrahmt von Stücken des Liedermachers Patrick Höll. Das Ergebnis: Zweieinhalb Stunden Dichter-Wettstreit, allerdings Dreiviertel davon unter der Gürtellinie – ein Programm mit „Gschmäckle“.