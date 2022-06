Atommeiler Neckarwestheim II wieder am Netz

Nach dem alljährlichen Sicherheitscheck ist Block II des Atomkraftwerks Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) wieder am Netz. Das teilte der Betreiber, der Karlsruher Energieversorger EnBW, am Samstag mit. In den vergangenen Wochen seien rund 2000 Prüf- und Instandhaltungsarbeiten gemacht worden - auch etwa an Turbinen oder Generatoren und im Maschinenhaus. Es ist den Angaben zufolge die letzte sogenannte Revision vor der endgültigen Abschaltung des Meilers Ende des Jahres. Spätestens am 31. Dezember wird der Meiler für immer heruntergefahren.

Anders als in den Vorjahren wurden keine neuen Brennelemente mehr in den Reaktordruckbehälter eingesetzt. „Vielmehr wurde der Reaktor mit den vorhandenen Brennelementen so bestückt, dass eine Stromproduktion bis zum Ende der gesetzlich definierten Laufzeit möglich ist“, sagte die EnBW.

Alle rund 16.400 Heizrohre der vier Dampferzeuger in dem Kraftwerk seien geprüft worden und alle seien dicht, wie es weiter hieß. Bei 35 der Rohre habe man geringfügige Schwächungen der Wanddicke festgestellt und die Rohre daraufhin stabilisiert und verschlossen.

Der 1989 in Betrieb gegangene Druckwasserreaktor hat eine Leistung von 1400 Megawatt. Die Anlage hat den Angaben nach im vergangenen Jahr mehr als elf Milliarden Kilowattstunden Strom produziert.

Nach der Abschaltung des Blocks GKN II soll mit dem Rückbau der Anlage begonnen werden. Der Block I am Standort Neckarwestheim (GKN I) ist seit 2011 endgültig abgeschaltet und wird seit 2017 zurückgebaut.

