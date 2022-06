Atom-Streit bei Grün-Schwarz: Kretschmann kritisiert CDU

Im Streit um die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit eindringlichen Worten vom eigenen Koalitionspartner distanziert. „Mit Überschriften allein kommt man da nicht weiter“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. „Es geht einfach nicht, wie die CDU sich das vorstellt.“

Die CDU in Baden-Württemberg hatte sich zuvor wegen der drohenden Energie-Knappheit im Winter auf längere Laufzeiten der Atomkraftwerke in Deutschland in einem Positionspapier ausgesprochen.

Im Winter drohe eine Gasmangellage, entgegnete Kretschmann, keine Strommangellage. „Atomkraftwerke produzieren bekanntlich Strom und kein Gas“, sagte er. Zudem führte er unter anderem Sicherheitsprobleme an.

