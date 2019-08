Asylbewerberunterkunft wegen Brands geräumt: zwei Verletzte

Die Feuerwehr hat eine Unterkunft für Asylbewerber in Marbach (Landkreis Ludwigsburg) wegen eines Brands am frühen Donnerstagmorgen geräumt. Um den Flammen zu entkommen, war ein Mann aus dem Fenster gesprungen und wurde dabei leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Aus welcher Höhe er sprang, ist unklar. Nach Angaben des Sprechers hat die Container-Unterkunft bis zu zwei Stockwerke. Ein anderer Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

75 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten nach den Angaben des Sprechers die Flammen am Morgen unter Kontrolle gebracht und bekämpften noch einzelne Glutnester. Brandursache und Schaden waren zunächst unbekannt. In der Unterkunft sind nach Angaben der Polizei rund 90 Menschen gemeldet.